Навпроти будівлі КМДА можуть встановити фонтан

Завтра, 29 жовтня, у Департаменті містобудування та архітектури КМДА (вул. Хрещатик, 32, 2-й поверх) відбудеться громадське обговорення меценатської ініціативи створення фонтану в курдонері на вул. Хрещатик, 23.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, усі охочі зможуть дізнатись більше про історію Хрещатика та долучитись до обговорення ініціативи.

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Крім того, відвідувачі зможуть поговорити про те, яким чином громада може впливати на прийняття рішень у місті, розглянути досвід залучення громадськості у європейських містах (на прикладі Німеччини).

У рамках обговорення учасники заходу зможуть внести свої пропозиції до ініціативи створення фонтану, а також щодо ефективного механізму впливу на ухвалення рішень у місті.

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Початок заходу запланований на 18:30.

Передбачено, що участь в заході візьмуть, зокрема, історик, член колегії головної ради Українського товариства охорони пам’яток історії та культури Михайло Кальницький, а також представник ТОВ «Олімп Лтд» Вікторія Тимошенко, яка представлятиме меценатську ініціативу щодо створення фонтану.