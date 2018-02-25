Кличко: ми продовжимо вкладати кошти в закупівлю сучасного комунального транспорту

За словами Віталія Кличка, більшість маршруток сьогодні не відповідають вимогам безпеки і це може призвести до зростання кількості ДТП.

Столична влада і надалі вкладатиме кошти в закупівлю сучасного комунального громадського транспорту, щоб він став альтернативою небезпечним маршруткам.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу «Київ».

Він зауважив, що останнім часом збільшилася кількість ДТП за участю маршруток.

«Є підґрунтя говорити, що це, на жаль, вже системні речі, і ми їх повинні припинити», - сказав мер. Він відзначив, що столична влада звернулася до уряду з проханням скасувати мораторій на перевірки перевізників, а Державна служба з безпеки на транспорті, на переконання Кличка, має збільшити повноваження міської влади щодо таких перевірок.

«Адже йдеться про безпеку, здоров’я та життя людей», - сказав мер Києва.

За словами Віталія Кличка, більшість маршруток сьогодні не відповідають вимогам безпеки і це може призвести до зростання кількості ДТП. Тому, наголосив мер столиці, проведення регулярних перевірок, контроль за роботою перевізників вкрай необхідні.

«Наше завдання - не боротися з маршрутками, бо приватні перевізники сприйматимуть це як адміністративний тиск. А зробити все, щоб альтернативою старим та небезпечним маршруткам став сучасний, комфортний, дешевий, безпечний громадський транспорт», - зауважив він.

Кличко підкреслив, що саме тому столична влада вкладає значні кошти в закупівлю нового громадського транспорту.

За останніх два роки було закуплено 100 нових сучасних автобусів, 17 тролейбусів і 45 трамваїв зі 100% низькою підлогою, кондиціонерами, Wi-Fi. Модернізовано 15 вагонів метрополітену.

«Ми і надалі робитимемо все, щоб і громадський транспорт, і дороги в Києві відповідали європейському рівню», - сказав Кличко.