У Києві перекинулася цистерна: на проїжджу частину витекло близько 20 тонн соняшникової олії (фото, відео)

У Святошинському районі Києва через перекидання цистерни на проїжджу частину витекло близько 20 тонн соняшникової олії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичного управління ДАІ, пригода сталася сьогодні вдень на розі проспекту Перемоги та вулиці Вернадського.

Читайте такожНа проспекті Перемоги в Києві перекинулася вантажівка з соняшниковою олією, перекрито рух автомобілів (фото)

"За попередніми даними, водій автоцистерни "Рено" з невстановлених поки що причин не впорався з управлінням, унаслідок чого сталося перекидання цистерни з подальшою її розгерметизацією, через що її вміст вилився на проїжджу частину", - зазначили в ДАІ, зауваживши, що, судячи з первинного огляду транспортного засобу, причиною аварії міг стати карданний вал вантажівки, якій відірвався.

На місці пригоди працюють підрозділи ДАІ, ДСНС, бригада швидкої допомоги. Рух транспорту організовано об’їзними шляхами. Водій вантажівки не постраждав.