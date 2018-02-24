​Кличко: власники МАФів не дотримуються чесної конкуренції, що нищить малий бізнес столиці

За його словами, власники таких МАФів не бажають платити передбачені законом податки.

Незаконні МАФи «вбивають» малий бізнес у Києві, бо їх власники не дотримуються принципів чесної конкуренції.

Про це в ефірі телеканалу «Київ» заявив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, власники таких МАФів не бажають платити передбачені законом податки. Він підкреслив що за попередній рік в столиці демонтували близько 1,5 тисячі незаконних МАФів. На черзі ще близько 1, 6 тис незаконних тимчасових споруд у всіх районах Києва.

Читайте такожКиїврада виключила продаж пива та алкогольної продукції з "функціоналу" МАФів«Якщо ти хочеш працювати офіційно, ти повинен платити за комунальні послуги, повинен платити працівникам офіційну заробітну платню, платити податки в бюджет нашого міста. Власники ж незаконних МАФів не платять, - зазначив Кличко. - І наше завдання - навести з цим лад. На 2018-й рік у нас великі плани на три райони. Це Дарницький, Дніпровський та Деснянський райони, де велика кількість таких незаконних МАФів», - заявив міський голова.

Віталій Кличко також розповів, що міська влада очистила від тимчасових споруд підземний перехід на Майдані Незалежності. І навесні кияни та гості столиці побачать оновлені підземні переходи на Майдані та Хрещатику.