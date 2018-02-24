Кличко: Столичні дороги ремонтують компанії, які можуть гарантувати якість і термін експлуатації​

Столична влада співпрацює не тільки з вітчизняними компаніями, а й з іноземними компаніями-підрядниками, зокрема з турецькими, білоруськими та іншими компаніями, які гарантують місту хорошу якість і терміни експлуатації цих доріг.

Ремонтні роботи на столичних дорогах здійснюють компанії, які можуть гарантувати якість і відповідний термін експлуатації цих доріг.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив в ефірі телеканалу “NewsOne“.

“Кажуть, що асфальт, покладений рік тому, сходить весною разом зі снігом. Для того, щоб попередити це, кожен підрядник, з яким місто підписує контракт на укладку асфальтового покриття, дає гарантію п’ять років на експлуатацію цієї дороги”, - відзначив Кличко.

Як зауважив мер Києва, у випадку, якщо виявляються певні дефекти, то компанія-підрядник своїм коштом зобов’язана їх усунути. “Якщо з‘являються тріщини чи якісь дефекти, то компанія своїм коштом зобов’язана усунути їх. І гарантія на нові дороги - п’ять років. Тільки на таких умовах ми працюємо з компаніями-підрядниками”, - додав Кличко.

Він розповів, що столична влада співпрацює не тільки з вітчизняними компаніями, а й з іноземними компаніями-підрядниками, зокрема з турецькими, білоруськими та іншими компаніями, які гарантують місту хорошу якість і терміни експлуатації цих доріг. Підрядників місто обирає на конкурсних засадах. “Тендери, все відкрито. Все залежить від ціни і якості”, - підсумував міський голова.