На проспекті Перемоги в Києві перекинулася вантажівка з соняшниковою олією, перекрито рух автомобілів (фото)
13:27, 28 жовтня 2014Київ
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У Києві на проспекті Перемоги в районі станції метро "Святошин" навпроти Святошинської райадміністрації перекинулася фура з соняшниковою олією.
Фото: Олександр Глущенко
В даний час рух по проспекту у бік центру ускладнено - машини рухаються зі швидкістю до 5 км/год. Рух заблокований на трьох смугах, повідомляє "Сьогодні".
На місце події виїхало все керівництво Госавтоінспекції Києва.
Фото: Олександр Глущенко
За попередньою інформацією в результаті аварії ніхто не загинув. Причиною ДТП, за однією з версій, став кардан, який обірвався. Частина олії з цистерни вилилася на проїжджу частину.
Фото: Олександр Глущенко
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