На проспекті Перемоги в Києві перекинулася вантажівка з соняшниковою олією, перекрито рух автомобілів (фото)

13:27, 28 жовтня 2014
Київ
0

У Києві на проспекті Перемоги в районі станції метро "Святошин" навпроти Святошинської райадміністрації перекинулася фура з соняшниковою олією.

Фото: Александр Глущенко

В даний час рух по проспекту у бік центру ускладнено - машини рухаються зі швидкістю до 5 км/год. Рух заблокований на трьох смугах, повідомляє "Сьогодні".

На місце події виїхало все керівництво Госавтоінспекції Києва.

Фото: Александр Глущенко

За попередньою інформацією в результаті аварії ніхто не загинув. Причиною ДТП, за однією з версій, став кардан, який обірвався. Частина олії з цистерни вилилася на проїжджу частину.

Фото: Александр Глущенко

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter