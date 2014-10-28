На проспекті Перемоги в Києві перекинулася вантажівка з соняшниковою олією, перекрито рух автомобілів (фото)

В даний час рух по проспекту у бік центру ускладнено - машини рухаються зі швидкістю до 5 км/год. Рух заблокований на трьох смугах, повідомляє "Сьогодні".

На місце події виїхало все керівництво Госавтоінспекції Києва.

За попередньою інформацією в результаті аварії ніхто не загинув. Причиною ДТП, за однією з версій, став кардан, який обірвався. Частина олії з цистерни вилилася на проїжджу частину.