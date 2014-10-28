У Києві 93,4% будинків підключено до опалення
11:22, 28 жовтня 2014Київ
0
У Києві до централізованого опалення підключено вже 93,4% житлових будинків.
Майже всі житлові будинки столиці підключені до опалення / flickr.com/pricklypearbloom
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ПАТ «Київенерго».
«Станом на 6.00 28 жовтня підключено до ЦО 8 тис. 949 житлових будинків (що управляються комунальними ЖЕО, ЖБК, ОСББ та відомчі будинки), що становить 93,37% від загальної кількості», - йдеться в повідомленні.
Зокрема, підключено 7027 будинки, що управляються комунальними ЖЕО (98,7%).
Читайте такожВ окупованому Криму люди скаржаться на відсутність опаленняТакож підключено 492 дитсадка, що становить 100% від загальної кількості, та 213 лікувальних заклади (93,8%).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter