Кличко: Ми повинні найкращим чином презентувати Київ під час проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА

Кличко відзначив, що столична влада має подбати про комфорт осіб з особливими потребами, які виявлять бажання відвідати заходи.

Київ повинен на найвищому рівні організувати фінал Ліги чемпіонів УЄФА в травні та продемонструвати спроможність міста проводити заходи такого рівня. Про це міський голова Віталій Кличко заявив на засіданні організаційного комітету з підготовки та проведення у Києві фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

“Ми повинні презентувати Київ найкращим чином. Щоб всі гості, які до нас приїдуть, захотіли повернутися в наше місто знову, розповідали про нього в своїх країнах”, - цитує Кличка його прес-служба.

Він нагадав, що фінал Ліги чемпіонів відбудеться вже за три місяці. Тож місто активно готується до його проведення. “Фінал Ліги чемпіонів УЄФА наше місто прийматиме вперше. І ми повинні все зробити на найвищому рівні і бездоганно. Для цього наша команда має відпрацювати професійно і злагоджено”, - підкреслив мер та додав, що досвід проведення “Євробачення” в 2017 році показав, що Київ здатен організовувати великі міжнародні події на високому рівні. Тож столиця має нагоду в травні довести це ще раз.

Кличко звернув увагу членів оргкомітету, що заплановані заходи мають бути здійснені своєчасно, відповідально та якісно. А також доручив керівникам усіх структурних підрозділів КМДА, задіяних в підготовці чемпіонатів, невідкладно визначити слабкі місця та проблеми, на яких варто зосередитися.

Голови райдержадміністрацій повинні потурбуватися про благоустрій і чистоту територій у районах столиці, що їм підпорядковані. “Буду перевіряти особисто і без попереджень”, - наголосив мер.

"Також місто має належним чином забезпечити комфортне та безпечне транспортне обслуговування гостей. Вся логістика має бути продумана до найменших деталей", - відзначив Кличко.

Аби свято було комфортним не тільки для гостей столиці, а й для киян, міський голова звернув увагу на необхідність завчасно інформувати мешканців міста про заплановані події, можливі перекриття доріг та зміну руху транспорту.

Також Віталій Кличко відзначив, що столична влада має подбати про комфорт осіб з особливими потребами, які виявлять бажання відвідати заходи. Тож на локаціях публічного перегляду матчів мають бути обладнані спеціальні зони для таких вболівальників, а соціальні служби повинні забезпечити людей з особливими потребами спеціальним транспортом.

Наступне засідання оргкомітету мер столиці доручив провести у середині березня. “А заступникам голови КМДА доручаю з березня перейти на режим проведення щотижневих оперативних нарад, де чітко контролювати виконання планів і заходів з підготовки до фіналу Ліги Чемпіонів”, – зазначив мер Києва.