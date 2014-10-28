Сьогодні через футбол у метро пустять додаткові потяги

Ці заходи пов’язані з проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Динамо» (Київ) та «Карпати» (Львів), повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Якщо після закінчення футбольного матчу пасажиропотік перевищуватиме перевізну спроможність – імовірне введення обмежень на вхід пасажирів до станцій «Олімпійська», «Площа Льва Толстого» та «Палац спорту».

У КП «Київський метрополітен» наголошують, що зазначені заходи спрямовані на організацію безпечного перевезення пасажирів та високої культури їх обслуговування.

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