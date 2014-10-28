Ще на 3 станціях київського метро припинять продаж жетонів

У рамках впровадження проекту з автоматизованого продажу засобів оплати проїзду, з 10 листопада 2014 року на станціях «Кловська», «Театральна» та одному з вестибюлів станції «Героїв Дніпра» призупиняється продаж жетонів через касу. Вони будуть реалізовуватись виключно через автомати, які розташовані у вестибюлі станції.

У касі пасажири зможуть придбати безконтактні картки та поповнити їх ресурс.

Прес-служба метрополітену нагадує, що розмін коштів в касах не проводиться, тому просить заздалегідь готувати необхідні купюри для оплати проїзду.

Нагадаємо, що в такому режимі з 3 жовтня працює станція «Поштова площа», а на станціях «Деміївська» та «Голосіївська» автомати з продажу жетонів, реалізації та поповнення безконтактних карток повністю замінили каси.