24 лютого розпочнеться капітальний ремонт станції метро «Святошин»

18:04, 22 лютого 2018
Київ
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Вихід до проспекту Перемоги, заводу «АТЕМ», «Антонов», та підземний перехід не працюватимуть, повідомляє прес-служба КМДА.

У години «пік» для уникнення скупчення людей можливе часткове обмеження входу у робочий вестибюль (вихід до залізничної станції, проспекту Перемоги та речового ринку).

Роботи триватимуть до жовтня цього року. На станції заплановано встановлення 5 ліфтів для маломобільних груп населення, заміна дверей та облаштування проходів для візків, оновлення системи навігації та монтаж тактильної плитки для пасажирів, з урахуванням доступності для людей з інвалідністю.

Проект також передбачає: встановлення відеокамер на станції та у переходах, ремонт та заміну облицювання, підвищення рівня протипожежного захисту, встановлення енергозберігаючого освітлення, заміну лавок, поручнів тощо.

Підприємство вибачається за незручності та просить за можливості скористатися іншими станціями.

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Теги: #ремонт#метро Святошин