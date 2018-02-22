24 лютого розпочнеться капітальний ремонт станції метро «Святошин»
З 24 лютого 2018 року (субота) буде розпочато капітальний ремонт станції метро «Святошин». Про це повідомили у КП «Київський метрополітен».
Вихід до проспекту Перемоги, заводу «АТЕМ», «Антонов», та підземний перехід не працюватимуть, повідомляє прес-служба КМДА.
У години «пік» для уникнення скупчення людей можливе часткове обмеження входу у робочий вестибюль (вихід до залізничної станції, проспекту Перемоги та речового ринку).
Роботи триватимуть до жовтня цього року. На станції заплановано встановлення 5 ліфтів для маломобільних груп населення, заміна дверей та облаштування проходів для візків, оновлення системи навігації та монтаж тактильної плитки для пасажирів, з урахуванням доступності для людей з інвалідністю.
Проект також передбачає: встановлення відеокамер на станції та у переходах, ремонт та заміну облицювання, підвищення рівня протипожежного захисту, встановлення енергозберігаючого освітлення, заміну лавок, поручнів тощо.
Підприємство вибачається за незручності та просить за можливості скористатися іншими станціями.