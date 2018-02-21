Кличко на колегії КМДА: Кожна бюджетна гривня має працювати на позитивні зміни в столиці

Минулого року міська влада здійснила капітальний ремонт понад 300 км столичних доріг і проїздів

Кожна бюджетна гривня має працювати на позитивні зміни в столиці. Про це на початку засідання колегії Київської міської державної адміністрації заявив мер столиці Віталій Кличко.

На колегії, в якій беруть участь заступники голови КМДА, керівники департаментів міської адміністрації, комунальних підприємств і глави районів, буде підбито підсумки виконання бюджету і Програми економічного та соціального розвитку столиці за 2017 рік і проаналізовано резерви, які є в міста для їх більш ефективного використання, передає прес-служба Кличка.

“Відзначу, що основні показники економічного та соціального розвитку столиці у минулому році свідчать про позитивну динаміку оновлення та розвитку інфраструктури міста, яку ми поліпшуємо задля комфорту киян. Тобто, місто розвивається”, - зазначив Кличко на початку засідання та додав, що цього року зміни в Києві мають бути ще більш помітними і відчутними.

«Ми сьогодні проаналізуємо резерви, які в нас є для більш ефективного використання активів міста. Для того, щоб цього року зміни в Києві були ще більш помітними і відчутними», - відзначив мер.

Він нагадав, що минулого року міська влада здійснила капітальний ремонт понад 300 км столичних доріг і проїздів, було відкрито 3 нових школи, 10 новозбудованих і відреконструйованих дитсадків. Також придбано новий комунальний транспорт, спецтехніку для прибирання міста, встановлено камери відеоспостереження, відкрито центри надання адмінпослуг. Були здійснені ремонтні роботи в низці лікарень, оновлено чимало столичних парків.

“Основна мета сьогоднішньої нашої зустрічі – це аналіз помилок і причин недопрацювань. А вони, на жаль, у нас були. Наше завдання як влади - щоб кожна бюджетна гривня працювала на позитивні зміни в столиці, на поліпшення комфорту киян та тих, хто приїжджає в наше місто”, - підкреслив Кличко.

Мер наголосив, що стосовно тих чиновників, які неналежно виконують свої обов‘язки, будуть ухвалені кадрові рішення.

«Тих, хто тільки декларує свої «успіхи», а працює неефективно, будемо позбавлятися. І брати тих, хто хоче і може працювати», - наголосив Віталій Кличко.