З 1 листопада у Києві скасовують швидкісний режим у 80 км/год

За складних погодних умов встановлення такого швидкісного ліміту недоцільно з точки зору безпеки.

Проте хвилюватися водіям не слід: з 1 квітня нововведення, які припали до душі багатьом автолюбителям, повернуться на дороги країни, повідомили в столичному управлінні ДАІ, повідомляє ТСН.

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Нагадаємо, за ініціативою керівника Департаменту Державтоінспекції Анатолія Сіренко навесні у Києві та інших великих містах були втілені в реальність зміни в організації дорожнього руху, які значно полегшили життя автомобілістам.

"Після встановлення дорожніх знаків 80 км/год на адресу Державтоінспекції ми отримали багато подяк від водіїв, а час показав, що ми були праві", - зазначає глава ДАІ Анатолій Сіренко.

На ділянках трас, на яких, з точки зору безпеки та технічних можливостей можна було підвищити ліміт, стало набагато легше пересуватися, практично зникли затори та аварійні ситуації.