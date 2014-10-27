Міська влада проводить переговори щодо виробництва в Києві трамваїв із низькою підлогою

Столична влада проводить переговори щодо виробництва в Києві трамваїв із низькою підлогою.

Про це заявив радник голови КМДА з транспортних питань Олександр Кава, інформує прес-служба КМДА.

«Ми проводимо переговори щодо можливості виробництва сучасних трамваїв з низькою підлогою в Києві. Про строки говорити ще рано, але зацікавленість європейців до цього проекту є. Тим не менше, все залежатиме від обсягів потенційних закупок та фінансових можливостей Києва», – зазначив він.

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Кава додав, що для забезпечення потреб Києва на перевезення пасажирів необхідно принаймні ще 300 одиниць трамваїв.

«Сьогодні наявний комунальний парк столиці не дозволяє забезпечити потреби міста у перевезеннях. Усього в парку близько 1700 тролейбусів, трамваїв та автобусів. Для порівняння – у Варшаві щодня на вулиці виходить 2800 автобусів та трамваїв, а в Мінську – 2600 одиниць. Нам потрібно ще близько 300 тролейбусів та трамваїв», – сказав він.

За словами Кави, влада міста має намір розвивати київський електротранспорт, зокрема трамваї, за трьома основними напрямами: капітальний ремонт існуючого парку, виробництво комунальним підприємством «Київпастранс» нових трамваїв «Каштан» та можливість виробництва сучасних вагонів із низькою підлогою.

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Як повідомляв УНІАН, 26 вересня прес-служба КМДА повідомила, що міська влада вивчає можливість налагодити на території України, зокрема в столиці, складання європейських трамвайних вагонів.

Зазначалось, що в ході переговорів із менеджментом і власниками європейських виробників трамваїв на берлінській виставці InnoTrans-2014 досягнуто домовленості у найближчі 1-1,5 місяці провести зустрічі з метою обговорити питання більш детально.

Довідка УНІАН. Попередня влада Києва ще у 2011 р. доручила КП «Київпастранс» розробити власне виробництво трамваїв для потреб міста.

Перший трамвайний вагон моделі Т-3UА-3 (Каштан) було презентовано у грудні 2011 року. Повідомлялось, що на виробничих майданчиках КП «Київпастранс» виготовлено шість таких вагонів, які експлуатуються на лінії швидкісного трамвая на Троєщині.

Планувалось, що трамвайний вагон Т-3UА-3 стане базовою моделлю із створення сімейства київських трамваїв довжиною 15 та 31 м для обслуговування різних за потужністю пасажирських потоків.

3 червня 2013 р. “Київпастранс” представило трисекційний трамвай “Каштан-2” орієнтовною вартістю 9 млн 400 тис. грн.

Разом з тим, тоді ж керівництво міста заявило, що налагодити серійне виробництво електротранспорту нового покоління Київ може у кооперації з іноземними компаніями. Повідомлялось, що зацікавленість у співпраці з українською столицею у питанні будівництва громадського транспорту вже висловили компанії з Австрії, Чехії, Росії та Китаю.