Вартість розробки нового генплану Києва складає 20 млн грн

Про це в ході обговорення нового генплану в Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (Мінрегіон) повідомив начальник комунальної організації «Інститут генерального плану Києва» Сергій Броневицький.

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«Згідно з висновками державної експертизи, вартість розробки генерального плану становить 20 млн грн. На сьогоднішній день за 6 років (з початку розробки генплану - УНІАН) профінансовано 16,4 млн грн. Це враховуючи вартість робіт підрядних і субпідрядних організацій», - сказав Сергій Броневицький.

При цьому він зазначив, що розробка попереднього генплану коштувала 7,3 млн грн. «У порівнянні скажу, що попередній генплан коштував в цінах 2007 року 7,3 млн грн - це в перекладі на сьогоднішні гроші близько 50 млн грн», - додав Сергій Броневицький.

У свою чергу головний архітектор Києва Сергій Целовальник, також присутній на обговоренні, підкреслив, що розробка нового генплану столиці практично завершена. «Розробка нового генплану практично завершена. Генплан пройшов громадські слухання, експертизу та отримав позитивні експертні звіти», - заявив Сергій Целовальник.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня 2013 року архітектурно-містобудівна рада столиці підтримала і рекомендувала передати на експертизу проект генерального плану Києва. Проектом нового генплану Києва передбачається реалізація проектів загальною вартістю близько 500 млрд грн на найближчі 15-20 років.