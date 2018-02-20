На обладнання Перинатального центру у Києві минулого року було виділено понад 20 мільйонів гривень

Завдяки сучасній апаратурі вартістю близько 10 мільйонів гривень із початку 2018 року за показами вже обстежено 12 дітей.

Минулого року місто витратило понад 20 мільйонів гривень на закупівлю обладнання для відділень столичного Перинатального центру.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник під час візиту до медзакладу.

Він наголосив, що охорона материнства та дитинства – один із найпріоритетніших напрямів роботи київської влади, тому величезна увага приділяється, серед іншого, і сучасному оснащенню медичних закладів.

«У Перинатальному центрі з’являються на світ маленькі кияни. Оскільки цей заклад спеціалізується на виходжуванні передчасно народжених малюків із критично низькою вагою, то й потреби в обладнанні тут особливі», – зазначив Микола Поворозник.

Так, за його словами, нерідко передчасно народжені діти мають важкі вади зору. Рання діагностика та вчасно розпочате лікування значно підвищують їхні шанси бачити. Тож із метою раннього виявлення ретинопатії, попередження сліпоти та своєчасної реабілітації дітей із ретинопатією недоношених у грудні 2017 року для Перинатального центру закуплено ретинальну камеру.

«Завдяки сучасній апаратурі вартістю близько 10 мільйонів гривень із початку 2018 року за показами вже обстежено 12 дітей. П’ятьом із них одразу ж було зроблено лазерну коагуляцію сітківки. Зверніть увагу на важливий момент: дитинка з’явилася на світ, отримала якісну діагностику та була одразу ж прооперована. І все це в умовах одного закладу, уникаючи вкрай небажаних та небезпечних для недоношених малюків переїздів із лікарні до лікарні», – наголосив Микола Поворозник.

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Він запевнив, що питання вдосконалення якості надання медичної допомоги матерям і дітям завжди залишатиметься на особливому контролі влади.

«Діти – це наше майбутнє. І лише від нас наразі залежіть, яким воно буде. Тож сьогодні ми маємо зробити все можливе, щоб майбутнє в нас було щасливе, здорове та радісне», – підсумував Микола Поворозник.

Довідково.

У 2017 році для відділень анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених і другого етапу виходжування недоношених новонароджених Перинатального центру м. Києва придбано обладнання на загальну суму 20317,3 тис. грн. Окрім ретинальної камери RetCam 3 заклад отримав прилади для штучної вентиляції легень високого класу з можливістю налаштовувати потік повітряної суміші за об’ємом легень, апарати для неінвазивної вентиляції для підтримки власного дихання новонародженого, дихальний реаніматор, обігрівач для новонароджених, монітори для пацієнта, систему рентгенівську діагностичну мобільну для діагностики стану легеневої системи та шлунково-кишкового тракту тощо.