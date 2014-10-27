Більше 11% житлових будинків Києва все ще залишаються без опалення

Станом на 6.00 27 жовтня до центрального опалення підключено 8505 житлових будинків столиці, що управляються комунальними ЖЕО, ЖБК, ОСББ, та відомчі будинки, що становить 88,7% від загальної кількості об’єктів житлового фонду, які обслуговує ПАТ "Київенерго".

Про це повідомляє прес-служба енергокомпанії.

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Також повідомляється, що до опалення підключено 492 дитсадка, що становить 100% від загальної кількості, та 206 лікувальних заклади (90,7%).

Підключення житлового фонду столиці розпочалося з 22 жовтня ц.р. згідно з розпорядженням Київської міськдержадміністрації №1170 від 21 жовтня 2014 р.

Підключення житлових будинків до централізованого опалення продовжуються, інформують в «Київенерго».