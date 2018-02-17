Кличко подякував Німеччині за позицію щодо миротворчої місії на Донбасі

Мер Києва зазначив, що Україна, Київ, також зацікавлені в подальшому розвитку економічного співробітництва з Німеччиною, залученні німецьких інвестицій.

Україна вдячна Німеччині за її позицію щодо миротворчої місії під егідою ООН на Донбасі та за готовність усіляко сприяти цій справі та брати в ній участь.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на зустрічі з головою парламентської групи Християнсько-соціальний союз Німеччини у Бундестазі Александром Добринтом, яка відбулася на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

«Німеччина для України важливий партнер у всіх сферах. Особливо ми цінуємо зусилля пані Меркель в питанні врегулювання конфлікту на Донбасі. Вдячні і вашій політичній силі за співпрацю, за підтримку України, - сказав Кличко Добринту. - Хочу зазначити, що в питанні реінтеграції Донбасу особливо важливо, щоб завдяки зусиллям Німеччини були збережені і продовжені санкції проти Росії. Щоб розпочався реальний процес врегулювання ситуації, щоб стримувати Росію від агресивних дій проти сусідніх держав. І готовність Німеччини активно сприяти та брати участь в миротворчій місії під егідою ООН на Донбасі - це дуже позитивний сигнал», - наголосив Кличко.

Читайте такожКличко візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки, де проведе ряд двосторонніх зустрічейМер Києва зазначив, що Україна, Київ, також зацікавлені в подальшому розвитку економічного співробітництва з Німеччиною, залученні німецьких інвестицій.

«Адже Україна сьогодні - перспективний ринок. І я вважаю, що така співпраця актуальна, нам треба зробити її інтенсивнішою. Особливо, між Києвом і бізнес-колами Баварії», - сказав Кличко.

Александр Добринт, який до недавнього часу був міністром транспорту та інфраструктури Німеччини, і неодноразово відвідував Київ на запрошення Кличка, відзначив, що незабаром група німецьких фахівців знову відвідає Київ. Як тільки буде сформований новий уряд Німеччини, і буде новий міністр транспорту та інфраструктури країни, співпраця з Києвом щодо добудови Подільсько-Воскресенського мосту інтенсифікується, відзначив Добринт.

Віталій Кличко взяв участь у відкритті Мюнхенської конференції з безпеки. Також відбудуться зустрічі мера Києва з мером Мюнхена Дітером Райтером, Федеральним канцлером Австрії Себастьяном Курцом, зі Спеціальним представником Державного департаменту США з питань України Куртом Волкером.

Кличко візьме участь у дискусії конференції “Форум безпеки та миру за підтримки Міжнародного Союзу Демократів та Міжнародного Республіканського Інституту” та ланчі на запрошення Ялтинської Європейської Стратегії, де обговорюватимуть питання та виклики, які стоять перед національною безпекою України.