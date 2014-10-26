Майже всім киянам дали тепло

Про це за результатами засідання щоденного штабу з питань контролю за стартом опалювального сезону повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв, повідомляє прес-служба КМДА.

Згідно із розпорядженням КМДА у столиці розпочато підключенняжитлового фонду до тепла. Запуск систем розпочато 22 жовтня.

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«Загалом процес запуску тепла здійснено у 80% житлового фонду, включаючи ОСББ, ЖБК, інвестиційні та відомчі будинки. Ми плануємо на понеділок вийти на стовідсотковий рівень запуску систем житлового фонду. Наразі, співробіткики комунальних служб та ПАТ «Київенерго» у кожному районі здійснюють перевірку подачі опалення за заявками мешканців, які надходять до міського контакт-центру та на аварійні диспетчерські. Разом із плановими ремонтними роботами та ліквідацією аварійних випадків, спеціалісти займаються усуненням недоліків, які заважають нормальній роботі опалювальних систем. Йдеться, приміром, про видалення з мережі опалення повітря», - зазначив Петро Пантелеєв

Він також наголосив, що на сьогодні вже з теплом усі дитячі садки столиці та заклади охорони здоров’я.