Міліція не бачить порушень на виборах у Київській області

Охорону виборчих дільниць здійснюють працівники міліції та громадські організації, повідомили УНІАН у ВЗГ ГУМВС України в Київській області.

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Станом на 10.00 на всіх виборчих дільницях Київщини порушень громадського порядку та виборчого законодавства не зареєстровано.

Правоохоронці закликають жителів області під час голосування бути ввічливими і толерантними, поважати один одного, не допускати порушень правопорядку чи інших протиправних дій, а про будь-які факти порушень, появу підозрілих осіб або інші протиправні дії негайно повідомляти за номером «102».