У Києві встановили гігантські рожеві окуляри (фоторепортаж)
18:15, 24 жовтня 2014Київ
6
На скло для гігантських окулярів витратили 800 пар звичайних лінз.
У Києві встановили 3-х метрові рожеві окуляри / Фото УНІАН
У Києві з'явився новий арт-об'єкт "Світ крізь рожеві окуляри". Велетенські окуляри встановили на Співочому полі в рамках проекту Kiev Fashion Park 24.
Автори арт-об'єкту - Володимир Падун і Людмила Роздобудько-Падун - працювали над його створенням близько року.
Читайте такожУ Києво-Печерській Лаврі відкрили пам'ятний знак Тарасу Шевченку (фото, відео)
Висота скульптури - 2,9 метра, вага - 250 кг, на скло для гігантських окулярів витратили 800 пар звичайних лінз.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter