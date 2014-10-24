У Києві встановили гігантські рожеві окуляри (фоторепортаж)

У Києві з'явився новий арт-об'єкт "Світ крізь рожеві окуляри". Велетенські окуляри встановили на Співочому полі в рамках проекту Kiev Fashion Park 24.

Автори арт-об'єкту - Володимир Падун і Людмила Роздобудько-Падун - працювали над його створенням близько року.

Читайте такожУ Києво-Печерській Лаврі відкрили пам'ятний знак Тарасу Шевченку (фото, відео)

Висота скульптури - 2,9 метра, вага - 250 кг, на скло для гігантських окулярів витратили 800 пар звичайних лінз.