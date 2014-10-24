У "Нафтогазі" пообіцяли до понеділка дати тепло до всіх квартир Києва
16:34, 24 жовтня 2014Київ
3
На сьогоднішній день у місті Києві вже 50% жителів відчули початок опалювального сезону.
У понеділок пообіцяли дати тепло всьому Києву / Фото УНІАН
Київ на сьогодні на 50% підключений до опалення, максимум в понеділок буде 100%.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив під час засідання уряду перший заступник голови правління "Нафтогазу" Сергій Перелома.
Читайте такожБільше половини мешканців житлових будинків в Києві продовжують мерзнути
"На сьогодні у місті Києві вже 50% мешканців відчули початок опалювального сезону... Поступово, максимум це буде неділя-понеділок, 100% мешканців Києва відчують нормальне функціонування опалювального сезон у 2014-2015 років. Це ж стосується великих та малих міст України", - сказав він.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter