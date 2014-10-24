У "Нафтогазі" пообіцяли до понеділка дати тепло до всіх квартир Києва

16:34, 24 жовтня 2014
Київ
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На сьогоднішній день у місті Києві вже 50% жителів відчули початок опалювального сезону.

В понедельник пообещали дать тепло всему Киеву / Фото УНИАН

Київ на сьогодні на 50% підключений до опалення, максимум в понеділок буде 100%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив під час засідання уряду перший заступник голови правління "Нафтогазу" Сергій Перелома.

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"На сьогодні у місті Києві вже 50% мешканців відчули початок опалювального сезону... Поступово, максимум це буде неділя-понеділок, 100% мешканців Києва відчують нормальне функціонування опалювального сезон у 2014-2015 років. Це ж стосується великих та малих міст України", - сказав він.

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