Більше половини мешканців житлових будинків в Києві продовжують мерзнути

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ПАТ «Київенерго».

«Станом на 6.00 24 жовтня підключено до ЦО 3694 житлових будинків (що управляються комунальними ЖЕО, ЖБК, ОСББ та відомчі будинки), що становить 39,09% від загальної кількості. Зокрема, підключено 3503 будинків, що управляються комунальними ЖЕО (49,8%)», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, у Голосіївському районі підключили до тепла 437 будинків, Дарницькому – 242, Деснянському – 312, Дніпровському – 257, Оболонському – 350, Печерському – 350, Подільському – 333, Святошинському – 390, Солом`янському – 425 та Шевченківському – 598 будинків.

Читайте такожОпалення в усі школи Києва пообіцяли дати тільки через два тижні

Також підключено 464 дитсадків, що становить 94,31% від загальної кількості, та 148 лікувальних заклади (65,8%).

Також у Києві без гарячого водопостачання залишаються 465 будинків. За даними "Київенерго", це становить 2,97% від загальної кількості споживачів, яким компанія надає послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання.