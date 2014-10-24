Пожежу в офісній будівлі на Подолі в Києві загасили (фото)

Про це повідомляється на офіційному сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій. "Всього для ліквідації пожежі на місце було направлено 14 відділень основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 53 людини особового складу. Пожежники локалізували загоряння в 07.06, а в 08.09 - повністю ліквідували", - йдеться в повідомленні.

В результаті пожежі згоріла покрівля на площі 350 кв. м, меблі, особисті речі, а також пошкоджено приміщення на другому поверсі будівлі.

Загиблих та травмованих немає. Наразі причини пожежі з'ясовуються.

Як повідомляв УНІАН, у Подільському районі о 5.30 ранку по вулиці Іллінській, 16 у двоповерховому будинку, у якому розміщуються офіси і художня майстерня, виникла пожежа на горищі.