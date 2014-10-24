У Києві без гарячого водопостачання залишаються 465 будинків

За даними "Київенерго", це становить 2,97% від загальної кількості споживачів, яким надається послуга з централізованого опалення та гарячого водопостачання.

Читайте такожНезважаючи на обіцянки Кличка, без гарячої води в Києві залишаються понад 700 споживачів

Без гарячої води в результаті зупинки теплоджерел знаходиться 29 споживачів, серед них 25 - в Оболонському, 4 - у Святошинському районах.

В результаті пошкоджень на мережах централізованого опалення та гарячого водопостачання без гарячої води залишається 431 споживач: 31 - у Голосіївському, 24 - у Дарницькому, 10 - в Деснянському, 43 - у Дніпровському, 58 - в Оболонському, 8 - у Печерському, 84 - в Подільському, 49 - у Святошинському, 28 - у Солом'янському, 96 - у Шевченківському районах.

В результаті планових ремонтних робіт тимчасово без гарячої води залишаються 2 споживачі у Шевченківському районі. В результаті проведення реконструкцій (повної заміни ділянок трубопроводів) відключено 3 споживачі у Святошинському районі.

За добу в результаті усунення 54 пошкоджень підключено 259 споживачів.