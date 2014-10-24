Влада Києва розробила два плани дій у разі спалаху вірусу Ебола в місті

Про це в повідомив заступник голови КМДА Михайло Радуцький, повідомляє прес-служба КМДА.

«Столична влада має два плани реагування: за першим з них у київських лікарнях зарезервовано 85 місць для дорослих та 52 – для дітей. Другий план передбачає поширення епідемії. Відповідно до нього у столиці зарезервовано 1,5 тисячі місць», – пояснив він.

При цьому Михайло Радуцький підкреслив, що при підозрі на лихоманку Ебола госпіталізація є обов’язковою.

«Людина, яка контактувала з хворим на вірус Ебола, не має права відмовитися від госпіталізації. Інакше вона нестиме кримінальну відповідальність», – пояснив заступник голови КМДА.

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Раніше повідомлялось, що лікарі Києва провели тренування і вже готові до будь-яких необхідних дій, пов'язаних зі своєчасним виявленням, лікуванням і мінімізацією поширення особливо небезпечних інфекційних хвороб.

На сьогоднішній день жертвами Ебола, яку вперше зафіксували в лютому в Гвінеї, стали понад 4,5 тисячі осіб. Найбільше від епідемії смертельної хвороби постраждали Ліберія, Сьєрра-Леоне, Гвінея і Нігерія.