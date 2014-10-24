У Києві на Подолі загорілась офісна будівля

Як повідомляє офіційний сайт Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). "У Подільському районі міста, в 5 год. 30 хв. 24 жовтня по вул. Іллінська, 16 у двоповерховому будинку, у якому розміщуються офіси і художня майстерня, виникла пожежа на горищі. Гасіння пожежі на площі близько 350 кв. м продовжується", - йдеться в повідомленні.

До робіт залучено 8 пожежно-рятувальних підрозділів. Попередньо, жертв і постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.