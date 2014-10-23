25-26 жовтня рух транспорту на столичному Майдані Незалежності буде перекрито

Захід проходитиме за ініціативи фізичної особи-підприємця, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

Читайте такожУ КМДА пропонують звузити проїжджу частину Хрещатика на три смуги

Співробітники ГУ МВС України в м. Києві забезпечать охорону громадського порядку та перекриття руху транспорту з 10.00 25 жовтня до 22.00 26 жовтня. Вільний заїзд та виїзд на Майдан Незалежності у ці дні забезпечать для транспортних засобів учасників заходу.

Під час проведення заходу Департамент охорони здоров’я забезпечить чергування бригад швидкої (екстреної) медичної допомоги.