25-26 жовтня рух транспорту на столичному Майдані Незалежності буде перекрито
22:22, 23 жовтня 2014Київ
0
25-26 жовтня рух транспорту на столичному Майдані Незалежності буде перекрито у зв’язку із проведенням соціальної акції «День автомобіліста та дорожника».
25-26 жовтня рух транспорту на столичному Майдані Незалежності буде перекрито / Фото УНІАН
Захід проходитиме за ініціативи фізичної особи-підприємця, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.
Читайте такожУ КМДА пропонують звузити проїжджу частину Хрещатика на три смуги
Співробітники ГУ МВС України в м. Києві забезпечать охорону громадського порядку та перекриття руху транспорту з 10.00 25 жовтня до 22.00 26 жовтня. Вільний заїзд та виїзд на Майдан Незалежності у ці дні забезпечать для транспортних засобів учасників заходу.
Під час проведення заходу Департамент охорони здоров’я забезпечить чергування бригад швидкої (екстреної) медичної допомоги.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter