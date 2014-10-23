У Києві неправильно припарковані авто почали обмотувати плівкою та засипати сміттям (фото, відео)

У Києві, біля житлового комплексу на лівому березі, повністю обмотали плівкою неправильно припарковане авто

Мешканці вирішили провчити власника автомобіля, який поставив автомобіля на пішохідній доріжці, передає ТСН.ua.

Легковик повністю обмотали прозорою харчовою плівкою, а поверх наліпили кілька наліпок із буквою "У" - "учебный" ("навчальний").

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"Я, звісно, не проти, але це жорстко! Ось так на районі карають тих, хто паркується на тротуарі", - написав у Facebook користувач Max Miller, який і виклав у Мережу фото.

Це вже не перший випадок у Києві, коли неправильно припарковане авто обмотують плівкою. Подібне сталося навесні на Майдані Незалежності в центрі столиці.

А нещодавно розлючені мешканці будинку на Троєщині засипали легковик на газоні сміттям.