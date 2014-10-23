Опалення в усі школи Києва пообіцяли дати тільки через два тижні
18:01, 23 жовтня 2014Київ
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В КМДА кажуть, що опалення в усіх школах столиці повністю підключать з 10 листопада.
Тепло дадуть з початку другої навчальної чверті / УНІАН
Про це повідомляє прес-служба КМДА с посиланням на заступника голови КМДА Ганну Старостенко.
«Головним завданням для всіх учасників зустрічі є підключення до тепла дитячих садочків у найкоротші терміни, а також початок опалювального сезону в школах так, щоб з початку другої чверті, тобто з 10 листопада, в усіх закладах було тепло та комфортно для навчання», – повідомила Старостенко.
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Також з метою підключення до тепла позашкільних закладів та підліткових клубів заступник голови КМДА доручила всім районним управлінням освіти підготувати інформацію про ті заклади, які працюватимуть під час канікул та прийматимуть дітей.
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